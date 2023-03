Bosnia, ecco la prima convocazione in nazionale per Tahirovic

Il centrocampista giallorosso chiamato per le partite contro Islanda e Slovacchia valide per la qualificazione al Campionato Europeo

Emozione e soddisfazione per Benjamin Tahirovic, il giovane centrocampista della Roma nato in Svezia da genitori bosniaci, convocato per la prima volta dalla Bosnia per le partite contro Islanda e Slovacchia valide per la qualificazione al Campionato Europeo. Il classe 2003 ha debuttato in Serie A con la maglia giallorossa nel match pre-sosta delle nazionali contro il Torino.