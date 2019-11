Bosnia, Dzeko: “Qualcuno deve chiedersi perché non gioca nel club. Così non abbiamo speranze”

Edin Dzeko, centravanti della Roma e della Bosnia, ha parlato ieri al termine della gara, valevole per le qualificazioni a Euro2020, persa dalla sua nazionale contro l’Italia. A Zenica gli azzurri di Roberto Mancini si sono imposti per 3 a 0 grazie ai gol di Acerbi, Insigne e Belotti. Parole di sconforto da parte del capitano della Bosnia, che chiede ai suoi più impegno in vista dell’ultima partita contro il Liechtenstein: “Cosa dire? Hanno segnato ogni volta che hanno tirato in porta. Così non va bene, le cose devono cambiare se vogliamo andare agli Europei – le parole di ‘sport.ba’ –. Abbiamo buoni giocatori , ma devono chiedersi perché non giocano nei loro club, vedremo cosa accadrà. Nessuno ci lascerà vincere facilmente e se non creiamo più di stasera (ieri, ndc), non abbiamo nessuna speranza. Il primo tempo non è stato male, ma non è abbastanza“. La Bosnia non può più qualificarsi tramite il girone J in corso, ma farà gli spareggi come vincente del gruppo B3 di Uefa Nations League per sperare di centrare l’obiettivo Euro2020.