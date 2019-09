Bosnia, Dzeko convocato per le sfide contro Finlandia e Grecia

Uno dei protagonisti di queste ultime gare della Roma non può che essere lui: Edin Dzeko. Ieri il centravanti giallorosso è stato l’autore del gol-vittoria allo scadere nella partita contro il Bologna, ora lo aspettano altri 4 match con la Roma prima di volare nella sua Bosnia. Il nome di Dzeko è stato inserito dal c.t. Prosinecki nella lista dei convocati per le due gare che la nazionale balcanica giocherà il 12 e il 15 ottobre contro Finlandia e Grecia, valide per la qualificazione ai prossimi Europei del 2020.