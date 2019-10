Bosnia, Dzeko convocato per le sfide con l’Italia e il Liechtenstein

Il CT della nazionale bosniaca ha scelto i convocati per le sfide contro l’Italia (15 novembre) e il Liechtenstein. Il centravanti della Roma, Edin Dzeko, come riportato dal giornalista bosniaco Haris Mrknoja di N1, rientra nella lista stilata da Roberto Prosinecki per gli ultimi due impegni per le qualificazioni a Euro 2020. La Bosnia Erzegovina a quota 10 punti, nel Gruppo J, dista 5 punti dal secondo posto occupato dalla Finlandia. Le squadre che accedono all’Europeo sono le prime due classificate e con l’Italia di Mancini già qualificata e a punteggio pieno, Dzeko e compagni dovranno portare a casa 6 punti e potrebbe non bastare.