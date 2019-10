Borussia Moenchengladbach, Eberl: “Anche noi abbiamo assenze ma a Roma dobbiamo vincere”

Giovedì alle ore 19 la Roma affronterà il Borussia M’Gladbach allo Stadio Olimpico, per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. I tedeschi nella competizione europea hanno 1 punto in 2 partite ma sono primi in classifica in Bundesliga, insieme al Wolfsburg. Ai microfoni dell’emittente radiofonica romana, Tele Radio Stereo, ha rilasciato un’intervista il ds del Borussia, Max Eberl:

“Dopo l’avvio di Europa League, con un punto in due partite, sicuramente la gara con la Roma sarà importante. Non mi piace parlare di ultima occasione ma sicuramente dobbiamo vincere”.

La Roma è in emergenza

“Nonostante gli infortuni la Roma ha un’ottima rosa, sarà una grande sfida per noi. Anche noi abbiamo defezioni importanti”

Dzeko è l’unico top-player della Roma?

“E’ sicuramente un giocatore di livello mondiale, in Germania lo ricordiamo bene. Per avere ottimi risultati però servono anche altri giocatori di talento e la Roma li ha”

Interesse per giocatori del Borussia da parte della Roma?

“No, nell’ultima sessione di mercato non abbiamo mai parlato con la Roma”