Marco Rose, tecnico del Borussia M’Gladbach, all’indomani del pareggio dell’Olimpico torna ad analizzare in conferenza stampa la partita e la prestazione dei suoi calciatori. Queste le sue parole: ”L’1-1 a Roma è stato un buon segnale da parte della squadra, hanno combattuto per questo punto fino alla fine. Sebbene il punto è arrivato in quel modo, non era immeritato”. Un punto che tiene accesa la speranza qualificazione dei tedeschi.