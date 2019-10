Borussia M’Gladbach, rifinitura all’Olimpico in vista della Roma – FOTO – VIDEO

Tutto pronto per il match di Europa League che si disputerà domani allo Stadio Olimpico tra Roma e Borussia Moenchengladbach. Dopo la conferenza stampa del tecnico Rose, accompagnato nell’occasione da Sommer, la squadra tedesca ha svolto la consueta seduta di rifinitura sul terreno dell’impianto romano. Un’ultima sgambata utile soprattutto per capire quale potrà essere lo stato di forma della capolista della Bundesliga, gravata però come la Roma da una lunga serie di infortuni. Alcuni importanti, come quello dell’ex Nizza Plea, che non si è aggregato al gruppo rimanendo fuori dalla lista dei convocati.

CRONACA LIVE RIFINITURA

Ore 18: 20 – Termina il tempo a disposizione della stampa per osservare la seduta di allenamento.

Ore 18:15 – I portieri si scaldano con il loro preparatore. Scambi a velocità altissima per il resto del gruppo.

Ore 18.08 – Rose prepara i fratini e sistema i conetti per esercizi nel breve.

Ore 18.05 – I tedeschi tornano a lavorare: corsa e riscaldamento con la palla. I portieri si allenano a parte: riscaldamento rapido con il pallone.

Ore 18.00 – Al momento la squadra tedesca è attorno a Marco Rose: il tecnico dà indicazioni ai suoi ragazzi.

Ore 17.57 – La rifinitura del Borussia Moenchengladbach inizia con il consueto torello.

PROBABILE FORMAZIONE

Borussia Moenchengladbach (4-3-3): Sommer; Lainer, Janktsche, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Benes; Thuram, Embolo, Hermann