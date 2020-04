Borussia Dortmund, Reus: “Non ci saranno più giocatori come Totti e De Rossi”

Marco Reus, bandiera del Borussia Dortmund (con le sue 8 stagioni all’attivo), in un’intervista al tabloid tedesco “Welt”, commenta il cambiamento del calcio negli ultimi anni, facendo riferimento alla sempre più rara fedeltà dei giocatori ad una singola maglia. Nelle sue parole non potevano mancare Totti e De Rossi, simboli di una generazione di calciatori ormai passata. Di seguito le sue dichiarazioni.

Di questi tempi giocatori come lei e Müller sono a rischio estinzione?

“Non ci saranno quasi più ragazzi come Thomas Müller e me in futuro. Mi viene in mente Francesco Totti e Daniele de Rossi dell’AS Roma. La mia sensazione è che i giocatori che restano in un club per oltre dieci anni o più saranno rari in futuro”.