Non ha mai smesso di seguire e tifare per il suo Borussia, Mats Hummels che ha annunciato il ritiro a fine stagione. In attesa del big match col Milan che può valere un pezzo di Europa per la Roma, anche se guarderà ancora dalla panchina almeno dall'inizio, il tedesco festeggia la qualificazione in Champions League del Dortmund. Un quarto posto sudatissimo arrivato solo oggi col sorpasso all'ultima giornata ai danni del Friburgo, sconfitto in casa dall'Eintracht. Il Borussia invece batte 3-0 l'Holstein Kiel e balza a 57 lasciando i rivali a 55. "Una C, una L", celebra Hummels sui social con una foto della tv davanti alla quale Mats ha tifato il suo ex club.