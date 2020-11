Borsa, vola il titolo della Roma: chiusura a +25,1%

Trend in evidente rialzo per la Roma in Borsa. Il club giallorosso, analizzando i dati forniti dai report ufficiali, ha registrato un attivo del +25.1%. Numeri di questo genere possono derivare dalla ormai dichiarata volontà da parte dei Friedkin di operare l’uscita dalla Borsa per la società capitolina, nonché all’imminente aumento di capitale già previsto per le prossime settimane. Chiusura in rialzo anche per le altre due squadre di Serie A quotate: Lazio in positivo del 12%, mentre la Juventus fa registrare un +2,46%.