Borsa, titolo Roma ancora in calo: chiusura a -7,61%

Continua il down della Roma in Borsa: dopo un lunedì terminato con un negativo dell’8% (e un valore delle azioni pari a 0,184 euro), oggi il titolo del club capitolino ha fatto registrare una variazione negativa sul 7,61%, scendendo sotto 19 centesimi dell’Opa. Risultati dovuti all’ormai nota intenzione del nuovo proprietario giallorosso, Dan Friedkin, di proseguire con il delisting dalla Borsa attraverso l’Offerta Pubblica d’Acquisto o, nel caso in cui non riuscisse a rilevare almeno il 95% del club, tramite una fusione con un’altra società non quotata. Mercoledì scorso, per il titolo giallorosso, la chiusura più pesante con un negativo del 21%.