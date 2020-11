Borsa, titolo della Roma in asta di volatilità dopo un rialzo del 18%

Cresce ancora il titolo in Borsa della Roma. Dopo i vari segni negativi delle ultime settimane e la successiva ripresa di questi giorni, sottolineata dal +13% dello scorso giovedì, la società giallorossa ha fatto registrare un rialzo del 18%. Numeri che, come riporta l’Ansa, hanno portato all’asta di volatilità, ovvero alla sospensione temporanea delle negoziazioni in seguito a una variazione eccessiva dei prezzi: in questo caso, un rialzo a due cifre. Queste variazioni sono causate dalla volontà di Friedkin di uscire dalla Borsa, nonché dal prossimo aumento di capitale.