Borsa, Roma verso il delisting: la Consob approva l’offerta sull’Opa dei Friedkin

"Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) informa che la Consob, con delibera ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dall’Offerente su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A., rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale della medesima, finalizzata al delisting (l’“Offerta”). Il periodo di adesione, in accordo con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 13 giugno 2022 alle ore 8:30 e terminerà il giorno 8 luglio 2022 alle ore 17:30, estremi inclusi (salvo proroghe). La data di pagamento del corrispettivo, pari a Euro 0,43 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, è il 15 luglio 2022. La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti".