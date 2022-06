Borsa, proseguono le adesioni all’Opa dei Friedkin: oggi 634.261 richieste

Per attuare il delisting, i proprietari della Roma hanno bisogno del 95% delle azioni del club

Secondo quanto riportato da borsaitaliana.it, oggi 20 giugno 2022, in merito all'Opa promossa dai Friedkin, sono state consegnate 634.261 richieste di adesione, che diventano dunque complessivamente 1.853.277, pari al 2,95% dell’offerta. Il club è da tempo riuscito a superare la quota del 90% di azioni della Roma e spera di arrivare presto al 95% per uscire dalla Borsa.