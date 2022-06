Borsa, oggi 492.221 richieste di adesione all’Opa dei Friedkin

Secondo quanto riportato da borsaitaliana.it, oggi, in merito all'Opa promossa da Romulus and Remus Investments, sono state consegnate 492.221 richieste di adesione, che diventano dunque complessivamente 1.219.016, pari all'1.94% dell'offerta. Il club è da tempo riuscito a superare la quota del 90% di azioni della Roma e i Friedkin sperano di arrivare presto al 95% per uscire dalla Borsa.