Borsa, chiusura negativa per il titolo Roma: -6,92%

Up and down: non è l’incoraggiamento di un’istruttrice di Zumba in palestra ma il titolo della Roma in Borsa che continua ad alternare chiusure in negativo ed in positivo. Proprio ieri, il club giallorosso aveva evidenziato un rialzo del valore dei suoi titoli dell’8,4%, dopo un andamento prevalentemente negativo dell’ultima settimana (da quando i Friedkin hanno optato per il delisting dalla Borsa ed avviato l’Opa per l’acquisizione del 95% delle azioni della società). Oggi, invece, il titolo giallorosso a Piazza Affari chiude a -6,92%, scendendo sotto i 19 centesimi dell’Offerta Pubblica d’Acquisto.