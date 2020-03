Borsa, AS Roma in altalena: Consob accende un faro

Va sulle montagne russe il titolo della As Roma, che finisce peraltro sotto il faro Consob. Come riporta ‘Il Sole 24 Ore’, dopo i rimbalzi a due cifre delle scorse settimane, il titolo della giallorosso ha prima perso circa il 20% l’altro ieri e il 2% ieri. La due diligence da parte degli advisor di Friedkin si sta prolungando, anche per le difficoltà per l’emergenza coronavirus. Gli advisor Goldman Sachs e Jp Morgan stanno continuando a trattare, ma in modo più complesso. Difficile che l’operazione di passaggio societario possa terminare prima di inizio aprile (quando ‘scadrà’ il decreto). Uno dei temi sul tavolo è anche quello collegato al blocco delle partite della Serie A e dei dubbi riguardanti la possibilità di effettuare le partite di coppa. Congelato anche il dossier stadio dal Comune.