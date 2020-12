Borja Mayoral suona la carica: “Testa a domenica” – FOTO

Alle spalle l’ininfluente sconfitta di ieri contro il CSKA Sofia, la Roma si rimette subito a lavoro in preparazione del match di domenica contro il Bologna. A suonare la carica, tramite il suo profilo Instagram, è Borja Mayoral: “Testa a domenica, forza Roma“. Questo il suo messaggio in vista della partita del Dall’Ara: una sfida che può significare molto per la rincorsa Champions degli uomini di Fonseca, alla luce soprattutto degli ultimi due stop in campionato contro Sassuolo e Napoli.

L’attaccante spagnolo dimostra di essere già focalizzato sul prossimo impegno contro i rossoblù, dove tuttavia dovrebbe partire dalla panchina per lasciare di nuovo spazio a Dzeko, pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo il riposo in Europa League.