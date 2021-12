Mayoral, che numeri con il Cska. E Mourinho lo applaude

Tutt'altro che impossibile la sua partenza da Roma a gennaio, ma nonostante questo ha fatto vedere qualcosa di buono contro i Bulgari

Maglia da titolare per Borja Mayoral ieri sera contro il CSKA Sofia. Nonostante le tante difficoltà per ottenere, quanto meno, uno sguardo da Mourinho lo spagnolo in Bulgaria conquista prima un assist per Tammy Abraham e poco dopo la prima mezzora di gioco ritrova il gol che mancava ormai da tempo. Le prestazioni del ventiquattrenne a fine match sono: 68' minuti giocati, 4 tiri di cui due in porta, 33 tocchi, 22 passaggi, 2 lanci lunghi, 1 dribbling, un recupero e un duello aereo vinto. Questi numeri sono ancora lontani anni luce dalle buone percentuali di gioco ottenute con l'ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca e nonostante forse proprio adesso lo Special One stia iniziando, a discapito di uno spento Shomurodov, a vederlo di più nonostante il suo trasferimento a gennaio sembri imminente.