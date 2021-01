Borja Mayoral: “Oggi è un’opportunità per me. Partita difficile, bisogna vincere”

Nel giorno della Befana, la Roma torna a giocare contro il Crotone. I giallorossi scendono in campo con Paulo Fonseca in panchina, con il portoghese che ha raggiunto in extremis la squadra dopo il tampone negativo. A pochi minuti dal fischio d’inizio, le parole di Borja Mayoral:

BORJA MAYORAL A SKY SPORT

“E’ un’opportunità per me e per tutta la squadra, per continuare questa serie positiva di vittorie e raggiungere i nostri traguardi. Oggi è una partita difficile, dobbiamo vincere”.