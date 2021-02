Borja Mayoral da bomber a turista: visita al Vaticano con la famiglia – FOTO

Se la Roma ha potuto prendersela un po’ più comoda nella risoluzione del caso Dzeko è stato soprattutto per merito di Borja Mayoral. Dopo una prima parte di stagione un po’ deludente, lo spagnolo sembra avere finalmente ingranato e contro il Verona ha segnato il suo nono gol stagionale, superando proprio il bosniaco. L’ex Real appare sempre più coinvolto nel progetto giallorosso e nell’ambiente. Oggi l’attaccante della Roma si è goduto anche un pomeriggio – dopo l’allenamento della mattina – da turista alla Città del Vaticano in compagnia della famiglia. “Guarda papà!”, ha scritto Mayoral in uno scatto pubblicato su Instagram in cui indica al padre la basilica di San Pietro. Quasi a fare da Cicerone nella Città Eterna alla sua famiglia. Per ora, i tifosi sperano che continui a guidare l’attacco giallorosso.