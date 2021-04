Borja Mayoral compie 24 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Primo compleanno in maglia giallorossa per Borja Mayoral, che oggi compie 24 anni. L’attaccante della Roma è stato celebrato dall’account Twitter del club, che gli ha dedicato un video. Gli auguri sono arrivati anche dai suoi compagni di squadra, come Ibanez e Villar. Un traguardo che arriva in un momento non proprio positivo per il centravanti spagnolo, a secco di gol in campionato. In questo finale di stagione, Mayoral dovrà necessariamente ritrovare il suo feeling con la porta.