Borini: “Alla Roma una bella esperienza, ma ho detto subito sì al Liverpool”

Fabio Borini torna sull’esperienza alla Roma. L’attaccante, accasatosi recentemente al Karagumruk, ha parlato al portale turco tamsaha.com del proprio trascorso nel mondo della Serie A e della Premier League, dedicando un passaggio anche alla sua permanenza nella Capitale. Queste le sue parole: “Non avevo mai giocato in Serie A prima, quella con i giallorossi fu una stagione molto importante. Ero conosciuto come il ragazzo fuggito in Inghilterra, ma volevo dimostrare di non essere scappato e di essere cresciuto tanto. Ero il più giovane della squadra e le cose stavano andando bene, purtroppo abbiamo chiuso la stagione con 56 punti, fuori dalle Coppe. Ho giocato nella posizione che preferivo, è stata una bella esperienza”.

“Mi mancava l’Inghilterra. Poi il Liverpool è il club migliore del mondo secondo me. Non potevo dire no, ho accettato subito. Lo stesso è successo quando mi ha contattato il Milan. Me ne andai al Sunderland perché volevo sentirmi importante, un giocatore chiave per la squadra. Realizzammo un miracolo, centrando una salvezza clamorosa”.