Boreale premiata in Campidoglio: presenti Ubaldo Righetti e il padre di Bove

La Boreale Asd, squadra dilettantistica acquisita da Edoardo Bove, è stata premiata questa mattina in Campidoglio per aver vinto la Coppa Italia Dilettanti - fase regionale Lazio. Presenti Giovanni Bove, padre di Edoardo, e Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e oggi consigliere capitolino. Di seguito il comunicato del Comune di Roma in merito: "Questa mattina in Campidoglio è stata premiata la Boreale Asd, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale Lazio, protagonista di una stagione sportiva di grande rilievo. La squadra capitolina ha conquistato il trofeo superando in finale il Ferentino ai calci di rigore. Un riconoscimento che arriva mentre la formazione è ancora impegnata nella fase tricolore della competizione: proprio mercoledì ha superato il Venafro nei quarti di finale (vittoria per 1-0 all’andata, pareggio per 1-1 al ritorno), conquistando l’accesso alla semifinale della Coppa Italia Dilettanti nazionale. L’iniziativa, promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, è stata l’occasione per omaggiare la società per il prestigioso traguardo raggiunto e per il percorso sportivo che sta portando il nome di Roma in tutta Italia. Alla cerimonia hanno partecipato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda; Ubaldo Righetti, consigliere capitolino; Paolo Anedda, vicepresidente del CONI Lazio; Roberto Avantaggiato, presidente della LND Lazio. Presenti anche Leandro Leonardi, presidente della Boreale, Giovanni Bove, padre di Edoardo, insieme ai dirigenti della società, alla squadra e allo staff tecnico. "La vittoria della Coppa Italia regionale è un risultato che rende orgogliosa tutta la città. La Boreale rappresenta un esempio positivo di sport, passione e lavoro di squadra, capace di valorizzare il talento dei giovani e di promuovere i valori più autentici dello sport. Roma Capitale ha voluto rendere omaggio a questo successo e augurare alla squadra le migliori fortune per il prosieguo del cammino nella fase nazionale della competizione" ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli".