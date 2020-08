Bookmakers, Sarri alla Roma è quotato a 3,50

Guido Fienga continua a spingere affinché il tecnico della Roma della prossima stagione sia ancora Fonseca, ma con la nuova proprietà anche sull’allenatore si stanno facendo delle valutazioni. I betting analyst di Snai parlano anche di un possibile arrivo di Maurizio Sarri nella Capitale. Il trasferimento in giallorosso dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus è quotato a 3.50. Al di là delle quote, per il momento il nome del tecnico toscano resta una suggestione, mentre qualche giorno fa dalla Spagna hanno accostato anche il nome di Pochettino alla panchina giallorossa.