Bookmakers, l’esonero di Fonseca viene quotato a 5.50

Il momento in casa Roma non è facile, la squadra giallorossa arriva da due sconfitte consecutive con Milan e Udinese e sul banco degli imputati ci è finito anche Fonseca. I betting analyst di Sisal Matchpoint danno l’esonero del tecnico portoghese (entro il 31 agosto) a 5,50. Un’ipotesi, per ora, non presa in considerazione dentro Trigoria nonostante sia sfumato l’obiettivo di accedere alla prossima Champions League almeno dal campionato. La squadra giallorossa potrebbe arrivarci comunque vincendo l’Europa League, ma ad oggi sembra un cammino decisamente complicato.