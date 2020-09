Bookmakers: l’esonero di Fonseca entro Natale vale 2,75

Dopo una prima annata non brillantissima, specie nel periodo invernale, e la seconda stagione iniziata col pareggio del Bentegodi poi tramutatosi in sconfitta, la panchina di Paulo Fonseca sembra sempre più a rischio. Non sono solo i risultati a convincere poco la nuova proprietà, ma pure i rapporti burrascosi con qualche calciatore della rosa, Dzeko su tutti. La possibilità di mettere sotto contratto Allegri o Rangnick stuzzica i Friedkin, ed è per questo motivo che, secondo i bookmakers, Fonseca “non mangerà il panettone”. Il suo esonero entro Natale secondo “Sisal Matchpoint” è infatti offerto ad appena 2,75, come riporta “Agipronews”. Una quota bassa che fa il paio con l’arrivo di Allegri in girllorosso, valutato 3,50 dai bookmakers.