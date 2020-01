Countdown quasi terminato. Domani alle 18 il fischio d’inizio del match tra Roma e Lazio allo stadio Olimpico. Nonostante siano i giallorossi a giocare in casa, le quote Better vedono leggermente avanti i biancocelesti (a 2,45). A 2,75, invece, il successo della squadra di Fonseca, mentre il pareggio è quotato 3,60. Come scrive agipronews.it, negli ultimi 5 derby sono state realizzate complessivamente 18 reti di conseguenza l’over 2,5 è bancato 1,50, mentre il gol 1,45.