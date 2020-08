Bookmakers: Dzeko alla Juventus si gioca a 2,75. Ma la permanenza a Roma vale 1,50

Edin Dzeko continua ad alimentare i sogni di mercato di Juventus e Inter. Il bosniaco è un obiettivo del nuovo tecnico Andrea Pirlo, ma sul giocatore c’è da tempo anche Giuseppe Marotta. Il ds dei nerazzurri è stato vicinissimo all’attaccante nella scorsa estate, avendo trovato l’accordo con l’agente ma non con la Roma. Fonseca e Fienga, dal canto loro, vorrebbero tenerlo nella capitale, complice la buona stagione disputata. Le voci sul futuro di Dzeko coinvolgono pure i bookmakers: come riporta “Agipronews”, che cita le quote di “Sisal Matchpoint”, la permanenza in giallorosso del centravanti è data a 1,50. Si tratta della quota più bassa della lista, dal momento che il suo passaggio alla Juventus vale 2,75. Molto più alta quella del trasferimento all’Inter: 7,50. Sembra infine da scartare un ritorno in Premier League: l’accordo col Manchester United si gioca a 20, quello con Everton e Newcastle a 25.