Bonucci: “Frattesi ha le qualità per giocare in una big, spero ci vada presto”

Davide Frattesi resta nel mirino della Roma, ma anche delle altre big italiane, tra cui la Juventus. E il centrocampista del Sassuolo ha già annunciato di voler restare in Serie A prima di provare l'esperienza all'estero. Intanto Leonardo Bonucci - dal ritiro della Nazionale dove si trova insieme a loro - ha detto la sua sul giocatore classe '99 e Zaniolo, anche lui accostato ai bianconeri: "Se possono far parte anche del gruppo Juve? Questo lo dovete chiedere a chi fa il mercato nella Juve. Entrambi sono grandi prospetti per l'Italia che verrà - ha detto a 'Sky Sport' -. Gli auguro di fare il prima possibile esperienza in certe partite importanti, in una grande squadra servono a capire i momenti, che non sono tutti uguali. In gare come quelle di Champions capita che non hai occasioni e devi essere pronto, contro grandi squadre. Loro hanno tutte le qualità per giocare in grandi squadre".