Bonucci: “Dzeko ha tutto, è un giocatore di livello mondiale”

Italia-Bosnia, prima gara del girone 1 della Serie A della Nations League, finisce 1-1. In gol Edin Dzeko, il cui futuro è tutt’altro che certo. Sul centravanti sembrerebbe esserci anche la Juventus e proprio Bonucci, ai microfoni della Rai, parla dell’attaccante giallorosso: “Edin è un grande giocatore, di livello mondiale. Ha tutto: tecnica, corsa e dribbling. Mette in difficoltà ogni linea difensiva e noi siamo stati bravi a non concedergli tanto, ma quando ha avuto la possibilità con la linea difensiva scavalcata è riuscito a segnare”.