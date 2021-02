Bonolis: “Mi piace il gioco della Roma, ma a volte si scopre troppo”

Paolo Bonolis mostra il proprio apprezzamento per la Roma. Intervistato durante “Gli Inascoltabili” su Nsl Radio, il noto conduttore televisivo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul club giallorosso: “La Roma a parte che non ha la difesa in questo momento, ma a me piace molto come gioca. Ha una sua, non so per quale ragione, verificata fragilità in certi momenti ma è una squadra che sa far girare il pallone velocemente. Gioca più con i trequartisti che con gli attaccanti, quindi produce un gioco di discreta imprevedibilità per l’avversario. Il problema è che talvolta questa velocità di pensiero e di azione comporta una minor copertura in fase difensiva. Ma a me la Roma per come gioca piace molto”.

Bonolis ha poi raccontato con grande ironia della grande presenza di tifosi giallorossi nella sua famiglia: “Mia moglie e tutta la famiglia di mia moglie sono romanisti, mio figlio ha scelto liberamente la squadra per la quale tifare ed essendo molto intelligente tifa Inter. E’ una cosa sgorgata spontanea dalla natura perfetta del ragazzo…”