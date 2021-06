Bonolis ad Amadeus: “Con Mourinho alla Roma dovresti cambiare nome a tuo figlio”

Divertente siparietto durante la 'Notte Azzurra', con due tifosi dell'Inter scottati dall'arrivo del portoghese in giallorosso

L'arrivo di José Mourinho alla Roma, se da un lato ha fatto impazzire di gioia i tifosi giallorossi, dall'altra ha fatto storcere il naso a quelli interisti. Non fa eccezione ovviamente Paolo Bonolis, ospite di 'Notte Azzurra' su Rai Uno questa sera con protagonisti i giocatori della Nazionale. A condurre un altro tifosissimo nerazzurro come Amadeus, particolarmente affezionato allo Special One dopo lo storico Triplete, tanto da ispirarsi a lui per scegliere il nome del figlio, che si chiama appunto José Alberto Sebastiani. "Ora da padre, dovresti andare all’anagrafe e cambiargli nome, magari chiamarlo Romelu, Samir, Stefano, Nicolò o altro", scherza Bonolis con Amadeus. Il conduttore Rai, tra l'altro, un paio d'anni fa aveva ricevuto una sorpresa proprio da José Mourinho che gli aveva inviato un videomessaggio trasmesso da Mara Venier su Domenica In con in studio lo stesso Amadeus con la moglie Giovanna e il figlio, José.