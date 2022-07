Boniek: “Zaniolo può fare meglio di Vlahovic, ha grande forza fisica”

"Ma su Twitter ognuno può scrivere di tutto, io ho scritto una mia sensazione, non è l’Ansa. La mia sensazione era anche quella che Dybala venisse alla Roma, Lewandowski mi sembrava ovvio già da qualche settimana. Io comunque sono curioso di vedere dove andrà Ronaldo, per me non rimane a Manchester, non è partito per l’America, vorrebbe cambiare aria. In Italia non so se c’è qualcuno che potrebbe prenderlo, però diciamo che non è che non dormo per questo (ride, ndr.)".

"Non ne ho idea ma secondo me può farlo, so che lui sognava di giocare in mezzo al campo. Ormai si è ritagliato il suo spazio sulla fascia sinistra, sarà difficile spostarlo. È chiaro che non sarà un titolare fisso, non so se Mourinho gli troverà un’altra sistemazione, però è uno che può giocare in 3/4 ruoli. È un ragazzo giovane che deve maturare e crescere, in più ha un potenziale offensivo incredibile, credetemi, punta l’uomo, può migliorare negli assist e tante altre cose. Oggi la squadra non va pensata con undici giocatori titolari per ogni ruolo, possono benissimo spostarsi, bisogna essere preparati a giocare su due o più fronti. Poi Zalewski andrà al mondiale per me, il nostro allenatore della nazionale lo mette sempre se giochiamo a quattro in difesa e poi finisce a centrocampo".