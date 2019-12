Boniek su Friedkin: “Mi piacerebbe di più vedere un italiano alla guida della Roma”

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca ed ex giocatore della Roma, parla del club giallorosso. Queste le sue parole a Rete Sport:

Come ti sembra la nuova Roma senza Totti, De Rossi e con Fienga e Petrachi nella dirigenza?

Fienga non lo conosco. Fonseca invece mi piace e mi piace come gioca la squadra. La Roma si sta rinnovando, speriamo vada il più avanti possibile e mi auguro che possa partecipare alla finale di Europa League che si giocherà in Polonia.

Nella rosa c’è qualche giocatore che più di altri ti ha rubato l’occhio?

Zaniolo devo dire che è cresciuto dal punto di vista fisico e nella sicurezza rispetto allo scorso anno. Avrà moltissimo mercato e mi auguro che possa restare a Roma. Spero anche che possa arrivare qualche giocatore nuovo per rinforzare una squadra e una piazza che merita qualcosa di grande.

Pallotta potrebbe lasciare la Roma a un nuovo investitore. Dovesse andar via che giudizio si potrebbe fare della sua presidenza?

Io non ho i numeri esatti per poter giudicare. Penso non si possa fare presidente e proprietario da fuori. Ci vuole una presenza quotidiana. Forse la Roma passerà da un americano a un altro e mi sarebbe piaciuto di più vedere un italiano alla guida. Stadio? C’è bisogno di un impianto di proprietà. Basti vedere la Juventus com’è cambiata. Hanno avuto dei grandi vantaggi vincendo 8 titoli di fila e forse vinceranno anche questo. La Roma ha bisogno di volare alto e cambiare qualcosa.

Se tu fossi Florenzi sceglieresti di andare via per giocare l’Europeo o rimarresti?

Florenzi è un giocatore che ammiro. Fa tutto sulla fascia destra. Gioca non solo con mentalità, ma con l’amore di un romano e romanista. Lui deve stare sereno.