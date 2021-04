Boniek: “Stiamo lavorando per ospitare i tifosi alla finale di Europa League”

Da ex giocatore giallorosso, Boniek è stato spettatore interessato di Ajax-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League vinta per 2-1 dai giallorossi. L’ex calciatore è ora presidente della Federcalcio polacca e proprio nel suo paese, a Danzica, si giocherà la finale della competizione. A Rete Sport ha parlato di questo e di tanto altro: “Per la finale di Europa League a Danzica stiamo lavorando con il governo polacco ad un protocollo per ospitare almeno il 30% di tifosi rispetto all’attuale capienza dello stadio: presto avremo delle novità”. Qualche parola anche sulla sfida di ieri sera: “Dzeko? L’ho visto molto dentro la partita, volenteroso, ambizioso, sempre pronto ad aiutare i compagni, ma è un atteggiamento che andrebbe preteso sempre da lui e da tutti gli altri. Il calcio è cambiato, si cerca molto la ricerca della costruzione dal basso, ma in alcuni frangenti bisogna leggere i momenti e non è un delitto rinviare lungo sul centravanti, spostando la squadra più avanti. Troppi regali della Roma. Non sono sorpreso della Roma, penso che abbia tutte le qualità per provare a vincere l’Europa League. Chiaramente ieri sera l’episodio del rigore parato da Pau Lopez, ha cambiato l’inerzia del match. La Roma era alla pari con l’Ajax e l’ha dimostrato”.