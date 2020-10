Boniek si congratula con Zalewski per la convocazione

“Nicola oggi per la prima volta in panchina, applausi!”. Queste le congratulazioni di Zibi Boniek al connazionale Nicola Zalewski, gioiello della Roma Primavera di Alberto De Rossi, che oggi è stato convocato da Fonseca nei 22 uomini per la sfida al Benevento di Pippo Inzaghi. Insieme a lui chiamata anche per i giovani Boer (terzo portiere, dopo Pau Lopez) e Darboe. Zalewski, dopo le ottime prestazioni in stagione a suon di gol e assist, ha attirato su di sé l’attenzione di vari club, ma De Sanctis ha già preparato il terreno per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022.