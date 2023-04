Boniek: “Roma e Juve favorite in Europa League, una finale tra loro sarebbe storica”

È una stagione da incorniciare per le italiane in Europa. Ben cinque squadre sono arrivate in semifinale nelle tre competizioni, con la possibilità di una finale tutta di marca Serie A in Europa League, una suggestiva Roma-Juventus. A parlarne è un doppio ex come Zibi Boniek:"È una bella realtà. Sia la Roma che la Juve nelle semifinali partono leggermente favorite e questo dà la possibilità di pensare che si arrivi a una finale tutta italiana a Budapest:sarebbe una cosa storica, un evento straordinario che riposiziona il calcio italiano. In più - le parole dell'ex vicepresidente Uefa a 'Radio Anch'Io Lo Sport' su 'Rai Radio 1' - ci sarà una delle due milanesi in finale di Champions e non è che debba perdere per forza, anche se contro il City o il Real sicuramente non sarà favorita. E c'è anche la Fiorentina in Conference: insomma, in tutte le finali europee potrebbe esserci una partecipazione italiana. Il che vuol dire qualcosa, che sta cambiando il livello del calcio: si sta alzando, oppure le altre hanno un po' mollato e questo va analizzato attentamente".