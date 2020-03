Boniek: “Possibile si annullino le stagioni se i campionati non terminassero entro il 30 giugno”

Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca ed ex giocatore della Roma, parla di come il Coronavirus potrebbe cambiare le sorti delle stagioni calcistiche. Queste le sue parole a Centro Suono Sport: “In questo momento sono in Polonia con mia moglie, ho una figlia a Roma e un’altra a Londra. La situazione è difficile anche qui, non abbiamo ancora i numeri dell’Italia ma c’è molta paura. Non condivido l’ottimismo riguardo alla ripresa dei campionati, è un atteggiamento folle ed assolutamente egoista. Gli Europei sono stati giustamente rimandati ma non capisco come si possa pensare di riprendere tra qualche settimana gli allenamenti delle squadre. Se non si riusciranno a terminare i campionati entro il 30 giugno molto probabilmente le stagioni saranno annullate. Mi sembra molto complicato ipotizzare una moratoria a livello europeo su leggi, contratti e assicurazioni che metta d’accordo tutte le componenti per giocare anche a luglio. Oltre a tutto questo c’è la salute pubblica, prima dobbiamo trovare una cura e risolvere la questione sanitaria, poi potremo tornare a parlare di calcio”.