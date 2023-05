Boniek: “Con un piano per rinforzare la squadra Mourinho potrebbe rimanere”

Le sue parole: "Sono qui come tifoso e come vicepresidente della Uefa. La mia ultima squadra è la Roma e gli voglio bene come alle altre"

Redazione

Zibi Boniek, ex giocatore della Roma e vicepresidente Uefa, ha parlato ai microfoni di Sky prima della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Queste le sue parole:

BONIEK A SKY

Gioca Dybala titolare. “Non me l’aspettavo. Pensavo entrasse a metà del secondo tempo perché la partita puo andare per le lunghe. Se gioca significa che è in grado di giocare e hanno valutato bene la cosa”.

Sulla formazione titolare. “Bella squadra. E’ una squadra che ragiona visto che c’è Matic. Non c’è Zalewski ma Celik. Il Siviglia è tosto e forte tecnicamente ma possiamo fare qualcosa sulle palle inattive. Lì possiamo essere pericolosi”.

Mourinho resta a prescindere o solo se vince? “Non lo so. Se dovesse vincere oggi ci sarà un piano per rinforzare la squadra per fare una dignitosa Champions League e potrebbe rimanere. Sono qui come tifoso e come vicepresidente della Uefa. La mia ultima squadra è la Roma e gli voglio bene come alle altre. Vincere oggi è importante poi del suo futuro deciderà lui”.