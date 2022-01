Boniek: “La Roma non ha qualità di gioco stabili. Fa spesso sorprese negative”

Le parole del polacco : "Con la Roma ogni domenica può succedere qualsiasi cosa"

Zbigniew Boniek è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del mercato e della Serie A. Non ha mancato di dire la sua sulla Roma: "Dei giallorossi meno parliamo meglio è, ogni domenica può succedere qualsiasi cosa. Non ti dà garanzie di qualità di gioco quotidiana. Fa sorprese, spesso anche negative. Deve andare in Champions sennò ci sono problemi. L'Atalanta e la Fiorentina giocano bene, ma alla fine vanno in quattro". Queste le parole del campione polacco che ha vestito la maglia della Roma dal 1985 al 1988 vincendo anche una Coppa Italia.