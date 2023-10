Boniek: “Il manager di Zalewski mi ha detto che Nicola è pulito”. Poi attacca Corona

"Ho parlato con il manager di Zalewski e mi ha detto che Nicola sostiene totalmente di essere pulito, non ha mai fatto una scommessa", queste sono state le parole di Zibì Boniek nel programma "Prawda Futbolu" riportate dal sito polacco Sport.pl. Il vicepresidente della Uefa ha poi aggiunto: "Questo è un terremoto incredibile, assoluto. Questa è una cosa incredibile, ma abbiamo le notizie sbagliate. Innanzitutto, viene descritto Fabrizio Corona come un giornalista. E Fabrizio Corona non è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per un sacco di cose diverse. Era un paparazzo, ricattava le persone, ecc... E non sto dicendo che non ci sia verità in quello che dice, perché può ancora svilupparsi in modi diversi".