Boniek: “Io alla Roma è fake news. Qui si criticano troppo i calciatori”

"Fake news", seguita da un pallone. Zibì Boniek ha commentato con un tweet la voce presunta di un interesse della Roma dei Friedkin per il polacco. Dopo aver rimosso Berardi dall'incarico, infatti, impazza il toto-nome per capire chi sarà il nuovo Ceo giallorosso. Nel turbine di nomi è finito anche Boniek, attuale vicepresidente Uefa. Ma l'ex centrocampista ha smentito seccamente, anche in privato, qualsiasi contatto con il club giallorosso. Poi lo ha fatto nel corso della trasmissione Teladoiotokyo su Centrosuonosport : "Sono fake news, non ne ho la più pallida idea. Mi hanno telefonato in tanti stamattina, ma smentisco ogni voce. Preferisco parlare di Rui Patricio, ha fatto una parata fondamentale in un momento topico. E' stata una vittoria decisiva per tutti, Pellegrini compreso. Qui critichiamo un po' troppo i calciatori, soprattutto sui social. Da quanto non succedeva che Inter, Milan e Juve erano dietro alla Roma?". Poi una battuta sulla gara di giovedì: "La Roma è più forte del Feyenoord che gioca un calcio allegro. Mi pare che la Roma si sia limitata all'andata, il rigore era una grande opportunità. Se Pellegrini avesse segnato oggi saremmo stati più tranquilli, ma si può fare".