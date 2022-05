Boniek con la maglia di Mourinho in vespa: “Aria di Tirana”

Il simpatico tweet dell'ex giocatore della Roma per caricare l'ambiente giallorosso in vista della finale di Tirana

Zbigniew Boniek, ex giocatore della Roma, ha pubblicato una simpatica foto sul proprio profilo ufficiale Twitter in cui indossa una maglietta con la famosa immagine di José Mourinho sulla vespa. Questa la didascalia del tweet per caricare l'ambiente giallorosso in vista della finale di mercoledì prossimo: "Aria di Tirana".