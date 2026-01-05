Boniek: “Arbitri schiavi del Var. Ci vuole coraggio ad annullare il gol di Scamacca”

Zbigniew Boniek, ex attaccante della Roma e attuale vicepresidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch'io Sport. Tra i vari temi, Boniek ha criticato l'operato degli arbitri italiani: "Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR: non sono più i migliori al mondo. Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole. In Udinese-Lazio è stato convalidato il gol di Davis dove un giocatore, per puro caso, stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna nel giro di 6/7 secondi. Il VAR ha convalidato, dicendo che non c'è immediatezza. Ma poi se lo confrontiamo al gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma... in quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Poi l'azione prosegue e si sviluppa per altri 10/15 secondi. Ci vuole coraggio ad annullare un gol così. Sul gol di Scalvini se non si riesce a trovare niente al VAR, è giusto che venga confermata la decisione del campo, non bisogna trovare per forza qualcosa per cambiare la scelta. Un tempo si diceva: gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Ora non lo sono più e quando vengono chiamati al Var cambiano decisione al 100%. Così non va bene". Un pensiero poi anche sul mercato della Roma: "Alla Roma serve un attaccante che si addica di più alle qualità di Soulé e Dybala. Un attaccante che sa dialogare, di uno-due, che non abbia solo gioco spalle alla porta. Se vuole lottare per i primi quattro posti, qualche rinforzo in attacco deve arrivare". E sulla classifica in ottica giallorossa: "Per lo scudetto ci sono Inter, Milan, Napoli, Juventus più la Roma, che spero possa inserirsi. Devo però aggiungere qualcosa alla sua fase offensiva".