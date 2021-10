Boniek: “Abraham è un buon attaccante, ma Borja Mayoral segnava di più”

L'ex giallorosso ha detto la sua sulla Roma di Mourinho

L'attaccante deve segnare, a Roma abbiamo un buonissimo attaccante come Abraham, però se guardi le cifre Borja Mayoral l'anno scorso giocando di meno segnava di più. Il pareggio in Roma-Napoli non mi ha sorpreso. Vlahovic È un giocatore interessante, fa reparto da solo. È forte fisicamente, col sinistro, sa fare gol in tanti modi e per questo è facilitato. Riguardo il sistema arbitrale, il VAR ha creato la polemica più tecnologica, ha alzato un po' il livello, però nel calcio ci sarà sempre. Si potrebbe fare il lunedì un bel comunicato che riguarda l'accaduto nel weekend. Dite che la gente vuole sapere, io vivo in mezzo alla gente e penso che la gente voglia che la squadra vinca.