Bonfantini saluta la Roma: “Ti ho dato tutto il cuore e la passione che ho”

"Cara Roma, sono arrivata tre anni fa in punta di piedi ero appena una ragazzina che esaudiva il suo sogno di giocare in Serie A. Mi hai fatto subito sentire a casa, qui ho avuto la fortuna di incontrare persone con cui ho condiviso momenti esaltanti e stupendi. Ovviamente come nella vita, anche nello sport si vivono momenti di sconforto e di delusioni e quest’ultimo anno le cose non sono sempre andate come avrei voluto. Ci tenevo a ringraziare in modo particolare tutti i tifosi che ci hanno sostenuto e mi hanno fatto sentire qualcosa di speciale ogni volta che entravo in campo, ogni volta che esultavo con voi e ogni volta che ricevevo fiori o regali..ricordatevi sempre che siete unici. Cara Roma, ti ho amato, ti ho rispettato e ti ho dato tutto il cuore e la passione che ho. Per me ora però è necessario il cambiamento per trovare nuovi stimoli e obiettivi per il mio futuro. Grazie a tutte le mie compagne per avermi fatto vincere il mio primo trofeo, grazie per avermi fatto divertire, per avermi fatto crescere, per avermi fatto lottare nei momenti negativi, per avermi capita e soprattutto per aver accettato la mia testa tra le nuvole… grazie al destino per avermi fatto conoscere delle vere amiche e di aver camminato insieme a loro dentro ad un sogno.