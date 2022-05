Bonaventura: “Possiamo ancora lottare per l’Europa. Contento della serata”

Le parole del centrocampista nel post-partita

Come stai? Hai fatto un gol, ne stavi per farne un altro. Che emozioni hai vissuto stasera? "È stata una bella serata. Soprattutto ho ritrovato un po' la condizione, avevamo avuto un problema al ginocchio. È una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l'Europa".