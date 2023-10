Bonato (D.S. Cagliari): “Ci aspettavamo un inizio difficile, ma siamo uniti”

News as roma: tutte le notizie

Il dirigente rossoblù: “Abbiamo fatto delle scelte prendendoci un rischio lavorando con i giovani. Dobbiamo aspettarli"

Redazione

Le parole di Nereo Bonato, ds del Cagliari al termine della sfida con la Roma ai microfoni di DAZN.

Abbiamo ascoltato Ranieri, in altre situazioni si parlerebbe di esonero. Lui ha detto che la ciurma è compatto e il pubblico è con voi. “Abbiamo iniziato un percorso in estate e sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo tutti uniti a partire dalla proprietà. Il pubblico ci ha dimostrato di aver capito il momento. Sapevamo che l’approccio poteva essere difficile. Dobbiamo migliorare e sbagliare i meno possibile. Ne usciremo compatti. Le prime partite ci hanno fatto capire le difficoltà della categoria. Dopo la sosta ci sarà un ciclo di partite importanti per noi”.

E’ bello vedere che avete puntato su giocatori di prospettiva. Ti aspettavi un contributo immediato maggiore o hanno bisogno di crescere? “Abbiamo fatto delle scelte prendendoci un rischio lavorando con i giovani. Dobbiamo aspettarli. Tanti sono al primo anno di Serie A. L’approccio è stato difficoltoso con alcuni che sono arrivati all’ultimo giorno di mercato. Pensavamo di avere meno difficoltà ma non dobbiamo fare drammi. Abbiamo le qualità per uscire da un momento così difficile. Il pubblico ci ha mandato un messaggio importante per noi. Chiedo loro di starci vicini. Siamo convinti che tireremo fuori le nostre qualità”.

