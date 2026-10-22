A ogni stadio il suo bomber. Su 'Transfermarkt', infatti, è stata pubblicata una particolare graduatoria che mette a confronto i calciatori che hanno realizzato più reti nella storia all'interno di un singolo impianto di questa Serie A. A dominare questa speciale classifica è Francesco Totti, autore di ben 160 gol allo stadio Olimpico. Tra i nomi presenti c'è anche Soulé, che occupa la ventesima posizione grazie alle sette marcature messe a segno con la maglia del Frosinone al Benito Stirpe. Ma c'è un terzo giallorosso in classifica: è Paulo Dybala, bomber principe dell'Allianz Stadium della Juventus con ben 45 gol.